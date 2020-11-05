Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin senesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu, 8 Kasım Pazar günü koşulacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı'dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa'dan Asya yönüne doğru olacak.

İstanbul'un marka değerini yükselten ve uluslararası düzeyde tanıtımında önemli rol oynayan 42. İstanbul Maratonu pandemiye dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkacak.

42. yılında pandemi tedbirleri kapsamında yalnızca 42K kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan maratonda yer alamayacak sporseverler için Türkiye'nin en kapsamlı sanal koşusu da 'Tek başına bizimle koş' sloganıyla hayata geçirilecek.

İstanbul Maratonu'nda bir ilk; Sanal koşu

42. İstanbul Maratonu'nda, bu yıl başka bir heyecan daha yaşanacak. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte Sanal Koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde 'Tek başına bizimle koş!' sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas'ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleşecek. Sanal koşu hakkında detaylı bilgiye; internet üzerinden ulaşılabilecek.

Maraton tarihinde ilk defa köprüden iki kez geçilecek

42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşulacak. Yenikapı'da başlayacak olan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek. Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçecek. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iki kere geçme şansına sahip olacak. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek. Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

Kit dağıtımı Zorlu PSM Gösteri Merkezi'nde olacak

Maraton kit dağıtımı 5-6 Kasım'da 10.00-18.00, 7 Kasım'da 10.00-19.00 saatleri arasında Zorlu PSM Gösteri Merkezinde gerçekleşecek. Randevu sistemi ile yapılacak yarış kiti dağıtımı için; sporcular event.spor.istanbul web adresi üzerinden randevu alabilecek. Dağıtım alanında Sporcuların ve organizasyonun güvenliği için HES Kodu sorgulaması da yapılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak ‘'U'' dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, Sahil güzergâhı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak. Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00 itibari ile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 08.30 itibari ile trafiğe kapatılacaktır. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.

Güvenli Alan Uygulaması

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de 'Güvenli Alan' uygulaması. Etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapabilecek olan sporcular, içeriden görevli tüm personelin güvenli olduğunu geliştirilen bir uygulama sayesinde görebilecek. Tüm pandemi önlemlerinin yanı sıra; bu uygulamalar ile şeffaflık sağlanacak, hem sporcuların hem de görevli olan herkesin pandemi ile olan ilişkisi herkes tarafından bilinebilecek.

Akıllı telefonunda 'Hayat Eve Sığar' uygulaması bulunan herkes Güvenli Alan Uygulaması'nı kullanabilecek.