Düzce'de dere yatağında bulunan anne ve kızının cesetleri çıkartıldı

Düzce'de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 4 kişinin bulunması için bu sabah erken saatlerde çalışmalar tekrar başladı. Arama çalışmaları sırasında Uğurlu Köyü mevki'inde yapılan çalışmalar neticesinde Uğurlu Köprüsü altında, dere yatağında 1 çocuk ve yetişkin kadına ait olduğu belirlenen ceset birbirine sarılı halde bulundu.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sürerken, bulunan cesetlerin Nilgün Kaplan(39) ve kızı Funda (9) Kaplan'a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri dere yatağından ekipler tarafından çıkartıldı. Cenazeler gerekli işlemlerinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler kayıp olan 2 kişinin bulunması için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Faruk Çidem



