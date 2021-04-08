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Düzce'de iç ısıtan görüntü

Düzce'de iç ısıtan görüntü
Düzce'de iç ısıtan görüntü

Düzce’de sağanak yağış sırasında bir sürücü aracından inerek, montunu çıkarıp yağmur altında ıslanan mendil satıcısı çocuğa giydirdi. O anlar trafikte olan başka bir sürücünün telefon kamerasına yansıdı.

Düzce’de iç ısıtan görüntü - Tıkla İzle

Düzce'de etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı da yaklaşık 10 derece birden düştü.

Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta çalışmak zorunda olanlar oldu. Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı'nda çekilen görüntüler ise adeta iç ısıttı. Trafikte kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, kendisine kağıt mendil satmak isteyen çocuğu görünce aracından indi. Sürücü üzerindeki montu çıkartarak küçük çocuğa giydirdi. Yardımsever vatandaşın titreyen çocuğa montunu giydirdiği anlar, kırmızı ışıkta bekleyen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Birol Aksu isimli vatandaş, “Ülkenin gençlerinden umudunuzu hiç bitirmeyin. Mendil satan çocuğun üşüdüğünü görünce üstündeki montu ona giydiren adam gibi adam. Tesadüfen çektiğim bu videoyu affına sığınarak paylaşıyorum” ifadelerinde bulundu.

Enes Bektaş
 

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