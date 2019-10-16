E-5'te motosikletli magandalar 'makas' atarak terör estirdi

İstanbul'da motosikletle tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürenlere bir yenisi daha eklendi. E-5 karayolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, Merter mevkisinde hızını artırarak makas atmaya başladı. Trafikteki araçların arasında hızlı bir şekilde ilerleyen maganda, trafiği tehlikeye düşürerek adeta terör estirdi. Trafikte 120'nin altına hızını düşürmeyen maganda, zaman zaman motosikletin hızını 190'a çıkartarak adeta ölüme meydan okudu. Motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdüğü o anları ise kameraya kaydetti.

Makas atarak terör estirdiler

Karayolunda ilerleyen bir başka motosikletli maganda ise yine araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Maganda, araçların arasında ilerlediği sırada hız göstergesini de kask kamerası ile kaydetti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur