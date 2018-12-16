E. Yeni Malatyaspor: 2 - Antalyaspor: 0

Maçtan dakikalar

15. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Eren Tozlu, rakibini geçerek topu ceza sahasında Khalid'e verdi. Boutaib ise bekletmeden vurduğu topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Antalyaspor'da Mevlüt'ün ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut, Yeni Malatyaspor defansının araya girmesi ile engellendi.

26. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında sol kanattan yapılan ortaya Eren kafa ile vurdu. Top kaleci Boffin'in de teması ile direğe çarparak kornere çıktı.

34. dakikada Erkan Kaş'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Guilherme, pasını Boutaib Khalid'e verdi. Sağ çaprazdan Boutaib'ın şutu ağlara gitti. 2-0

50. dakikada sol kanattan Eren'in ortasında ceza sahasında Guilherme'nin şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rahman Buğra Çağıran'ın şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

72. dakikada E.Yeni Malatyasporlu futbolcular ile Antalyasporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. VAR'da olayları izleyen hakem Mete Kalkavan Sadık ve Diego'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Stat: Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Adem (Pereire dk. 90 ?), Eren (Mina dk. 75), Sadık, Ahmed, Murat Akça, Chebake, Erkan, Boutaib (Ramman dk. 46)

Yedekler: Abdulsamed, Sincere, Mustafa, Muniru, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin, Ondrej, Salih, Diego, Nazım, Hakan, Maicon, Doğukan (Drole dk. 46),

Serdar, Mevlüt (Abdelaziz Barrada dk. 65), Chico (William dk. 46)

Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Aly Cissokho, Bahadır, Harun, Yekta

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Boutaib (dk. 16 ve 34) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Sadık (dk. 72) (E.Y. Malatyaspor), Diego (dk. 72) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Eren (E.Y. Malatyaspor), Doğukan, Maicon, Ondrej, Armel Drole (Antalyaspor)

Cahit Özçelik - Mehmet Türel

