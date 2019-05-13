Eaton 2019 yılı hedeflerini açıkladı

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, şirketin 2019 yılı hedeflerini paylaştı.

Özcan, her geçen gün daha fazla küreselleşen bir pazarda faal kalmayı hedeflerden birisi olarak belirlediklerini söyleyerek, “Küreselleşmenin bir sonucu olarak, büyük şirketler satın almalarla veya yeni pazarları keşfetmeleriyle büyüyor. Şirketlerin bu büyümeyi gerçekleştirme yolları küresel pazar sınırlarının 2019 yılında değişmesiyle farklılık göstermekle beraber, bu trend, daha küçük şirketler üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Bu değişikliğin etkilerini hisseden üreticiler, daha az zamanda daha fazlasını elde edebilmek için iş yapmanın yeni, daha iyi ve daha hızlı yollarını bulmaya devam etmek zorunda kalacaklar, teknolojilerini ve çözümlerini hayata geçirmek için bayilerle ve iş ortaklarıyla çalışmaya eskisinden daha çok ihtiyaçları olacak. Kişiselleştirilmiş hizmetlere ve katma değere odaklanan ilişkilere yatırım yapan iş ortakları daha fazla başarı elde edecek ve bu çabaların karşılığını gelecek yıllarda da alacaklardır “dedi.

“Y Kuşağı yeteneklerinden faydalanmak”

Özcan bu dönemde Y Kuşağına daha fazla eğileceklerini söyleyerek, “Y kuşağının iş gücüne nasıl katkı sağlayacağını anlamak ve bu kuşağın şirketlere nasıl kazandırılacağını anlamak başarının anahtarı olacaktır. Şirketler, Y kuşağını çekmek için eğitimden gelire dayalı ödüllere, yeni teknolojileri ve değişime açık süreçleri hayata geçirmeye kadar uzanan farklı teşvikleri uygulamalıdır. Bu şekilde, şirketler, y kuşağına hitap edebilmek için kendilerini daha cazip hale getirerek başarılı bir 2019 yılına hazırlanabilirler” diye konuştu.

“Enerji verimliliğini arttırmak için güç süreçlerini dönüştürmek “

Özca, şirketin hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: “Günümüzün ‘her zaman açık' dijital çalışma şekli, gücün sadece teknoloji firmaları için değil her şirket için önemli bir gereksinim olduğu anlamına gelmektedir. Aslında, toplumun elektrik enerjisini giderek daha da fazla kullanmasıyla, güç ihtiyaçları daha kapsamlı bir şekilde hızla değişmektedir. Bunun bir sonucu olarak, gücün nasıl depolanacağı ve nasıl daha verimli kullanılacağına daha fazla odaklanıldığını görüyoruz. Gelecek yıl, bu eğilim jeneratör çözümlerinden uzaklaşma ve enerji depolamanın avantajlarından yararlanma şeklinde artarak devam edecek.

Enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yönelik ilgi, iş ortaklarımıza güvenilir bir partner olarak konumlarını güçlendirmeleri için önemli bir fırsat sağlıyor. Böylece iş ortaklarımız, işletmelerin bu güç dönüşüm sürecini yürütmesine nasıl yardımcı olabileceğine odaklanabilir, müşteriler de maliyetlerini ve karbon salınımlarını azaltıp işletmelerini gelecekteki değişikliklere karşı hazırlayarak, enerjiden azami şekilde yararlanabilirler.

'Hizmet' sağlama modellerinin pazar taleplerine uyum sağlaması

Hizmet'' trendi, müşterilerin maksimum fayda elde etmek için projelerine ve çözümlerine maddi kaynak sağlamaları için farklı yollar sunuyor.

Pek çok işletme nakit pozisyonun kuvvetlendirmek için sermaye artırımı yerine, işletme harcamaları üzerindeki maliyetleri kısacak yollar düşünüyor. Maliyetten tasarrufa ek olarak, bu yaklaşım işletmelerin çevik kalmalarına olanak tanıyor. Teknolojinin hızlı bir şekilde evrim geçirmesiyle birlikte, pek çok organizasyon önümüzdeki 5-10 yılda kullanılabilecek çözümü bugün satın almanın, bir kaç yıl içinde rekabette geri kalmalarının önüne geçemeyeceğinin farkında. Sürekli gelişim önemlidir ve ‘'hizmet'' trendi müşteriyi ve dolayısıyla süreci yönetecek ve 2019 yılı için bu modele olan eğilimi canlı tutarak, bu gelişimi mümkün kılacaktır.”

Eaton'ın 2019 perspektifi

Özcan şirketin 2019 yılı perspektifini de şu sözlerle anlattı:

“2019 yılında siber güvenliğin güçlendirilmesindeki talep artışından, yapay zeka teknolojisiyle akıllı teknolojiler geliştiren şirketlere kadar pazarda pek çok fırsat görüyoruz.

Eaton; farklı seviyelerde katılımı, net bir stratejiyle uyumlu olarak yeni müşterilerin gelişimini ve güçlü bağlılık seviyelerini bir araya getirerek bu yıl da büyümeyi hedefliyor.

Mevcut müşterilerde büyümeye ek olarak, işe yeni başlayan ekip üyeleri, sattığımız ürün ve çözümlerin çeşitliliğini arttırmaya ve ayrıca yeni müşteriler aramaya odaklanacaklar. Geçtiğimiz iki yılda pazar payımızı önemli bir seviyede arttırdık ve bu trendi korumayı ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.”