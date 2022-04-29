Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Play-off 3.lük/4.lük maçı için Türk Hava Yolları ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, antrenmanlarını sürdürüyor. Günü tek antrenmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, THY ile oynayacak oldukları ilk karşılaşmada deplasmana gidecek. 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 13.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım ligi üçüncü sırada tamamlayacak ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Playoff 3.lük/4.lük maç programı:

30 Nisan Cumartesi

13.00 THY - Eczacıbaşı Dynavit

3 Mayıs Salı

15.00 Eczacıbaşı Dynavit- THY

6 Mayıs Cuma

15.00 Eczacıbaşı Dynavit- THY