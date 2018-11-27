EDHO CANLI İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm İZLE (ATV, YouTube İZLE!)

EDHO 117. Bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... avut`un ölümünden sonra onun yerine gelen Tuncay, düzenlediği baskınla hain Ateş`i Çakırbeyliler`in elinden alıyor.Yaşanan tüm gelişmelerin ardından yaşamak için itirafçı olmayı göze alan, yaşamak için Çakırbeyliler hakkında tüm bilgileri Tuncay`a açıklamaya hazırlanıyor. Peki, bunun farkında olan Çakırbeyliler, Ateş`i ele geçirebilecek mi? Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır. Bir yandan Ateş`e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay`ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Peki EDHO 116. bölümde izleyenleri neler bekliyor? EDHO 116. son bölüm tek part full izle! EDHO 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 117. bölüm fragman İZLE...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır.

Bir yandan Ateş'e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay'ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Tüm bunların tek gecede halledilmesi ise neredeyse imkansızdır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır..