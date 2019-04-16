Efsaneler Ülker Spor Salonu'nda buluştu

THY Euroleague Play-Off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk eden Fenerbahçe Beko'yu eski yıldızları yalnız bırakmadı. Eski futbolculardan Alex de Souza, Mehmet Aurelio ve Fabio Luciano, Zalgiris Kaunas mücadelesini yan yana izlerken, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli ekipten NBA temsilcisi Sacramento Kings'e transfer olan Bogdan Bogdanovic de, eski takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ikinci periyodu oynandığı sırada Mehmet Aurelio, Fabio Luciano ve Alex de Souza'nın isimleri salonda anons edildi. Özellikle Alex de Souza'nın isminin anons edildiği sırada bütün salon, efsane yıldıza büyük destek verdi. Alex de ayağa kalkarak taraftarları selamladı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu