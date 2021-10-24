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Eğlence mekanı kundaklamaya 2 gözaltı

Eğlence mekanı kundaklamaya 2 gözaltı
Eğlence mekanı kundaklamaya 2 gözaltı

Samsun'da bir eğlence mekanının kundaklanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eğlence mekanı kundaklamaya 2 gözaltı - Tıkla İzle

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler gece eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyip kaçtı. Aynı yer sabah saatlerinde ise ateşe verilerek yakılmak istendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürürken, kundaklama olayına karışanlar kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.A. (29) ile S.B.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

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