Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı mazbataya ilişkin konuşan Özel, “Mazbata iptali kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran olarak belirlendi. Seçimin sonucunda milletimizin verdiği karara saygı duyacağız. Bir şaibe vardı, hukuki yolsuzluk işlemleri vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz ve milletin hakemliğinden kimse korkmasın diyoruz. Mazbata iptalinden sonraki boşalma hükümleri uygulanacaktır. Geçmişteki ve emsal uygulamalarla bu yerine getirilecektir” dedi.