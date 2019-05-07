İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararının ardından bir açıklama yapan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edildiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun aldığı mazbataya ilişkin konuşan Özel, “Mazbata iptali kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran olarak belirlendi. Seçimin sonucunda milletimizin verdiği karara saygı duyacağız. Bir şaibe vardı, hukuki yolsuzluk işlemleri vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz ve milletin hakemliğinden kimse korkmasın diyoruz. Mazbata iptalinden sonraki boşalma hükümleri uygulanacaktır. Geçmişteki ve emsal uygulamalarla bu yerine getirilecektir” dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.