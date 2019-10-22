Elektrik faturamız 23 milyar lira azalacak

Beyaz eşya sektörü enerji verimli ürünleriyle cari açığa darbe vuracak. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı Avrupa Birliği'nin 2021'de enerji etiketi uygulamasına geçeceğini belirterek “Enerji etiketi uygulaması ile buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinelerinde geçerli olacak. Uygulama 2030 yılına kadar Türkiye'de konutlardaki elektrik faturalarında 23 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu Türkiye'deki toplam hanenin bir yıl boyunca kullandığı elektriğin yüzde 40'ına denk geliyor. Ayrıca karbon salımını da 14 milyon ton azaltacak. Yeni enerji etiketine geçiş sürecinde desteğe ihtiyacımız var. Beklediğimiz destekleri yetkililere ilettik, gelişmeleri takip ediyoruz. Maliyeti daha yüksek olan enerji verimli ürünlerle ilgili teşvikler sağlanması da bu süreçte önemli bir adım olur” dedi.



Öte yandan TÜRKBESD verilerine göre, ilk dokuz ayda iç pazardaki satışlar geçen yıl aynı döneme göre adet bazında yüzde 10 oranında daraldı. İhracat yüzde 1 oranında artarken üretim yüzde 2 oranında azaldı. Sektörde toparlanma sürecinin başladığını ifade eden TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer “Sektörümüz iç pazardaki daralmaya karşın yüzde 75 oranındaki güçlü ihracatı sayesinde üretim kapasitesini koruyor. Ancak uluslararası rekabet gücümüzü koruyabilmek için üretim ve AR-GE teşvikleri, vergi muafiyetleri gibi bazı düzenlemelere ihtiyaç var” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi