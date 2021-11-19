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Emniyet şeridi ihlali yapan sürücü tepkisiyle şaşırttı

Emniyet şeridi ihlali yapan sürücü tepkisiyle şaşırttı
Emniyet şeridi ihlali yapan sürücü tepkisiyle şaşırttı

Maltepe'de usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduranlara yönelik denetimde çakar tertibatı bulunduran, emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza yiyen bir sürücünün, "Herkes geçtiği için ben de geçtim. Ne ceza gelirse gelsin arabayı da 1 ay sonra Almanya’ya götürüyorum" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Emniyet şeridi ihlali yapan sürücü tepkisiyle şaşırttı - Tıkla İzle

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri E-5 Maltepe'de Kadıköy istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.

“Herkes geçtiği için ben de geçtim”

Emniyet şeridini ihlal eden vatandaşlardan Nejdet Yıldız denetime tepki gösterdi. Yıldız, "Ben Almanya'dan buraya geldim. Böyle bir trafik, böyle bir rezillik, böyle bir şey olmaz. Herkes gidiyor. Ben kalıyorum 2 saat geriye, Herkes geçtiği için ben de geçtim. Bir seneden fazladır buradayım. Ben de her gün gidiyorum. Ne ceza gelirse gelsin arabayı da 1 ay sonra Almanya'ya götürüyorum. Daha bana burada araba lazım değil“ dedi.

Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

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