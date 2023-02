Emre Tuna: '2 binden fazla ürün çeşidimizle dünyaya adımızı duyurmak istiyoruz'

Türkiye, kozmetik sektöründe önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Bu alanda yapılan yatırımlar ve ihracat dikkat çekiyor. 2023 yılına büyük yatırımlarla hazırlanan kozmetik ve temizlik sektörünün öncü markalarından Farmasi'nin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden sorumlu başkan vekili Emre Tuna, “2 binden fazla zengin ürün yelpazemizle her zevke ve ihtiyaca yönelik makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, kişisel bakım, parfüm, ev temizlik ürünleri, gıda takviyesi her kesime hitap etmek için çalışıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarımızla büyümeye devam ediyoruz” dedi.

“Gözümüzü Asya'ya diktik, yeni dönemdeki hedefimiz Güney Kore pazarına girmek”

ABD dahil 29 ülkede Türkiye'yi temsil eden bir marka olarak üç nesildir hizmet verdiklerini belirten Farmasi kozmetiğin kurucusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın torunu ve Tuna Ailesi'nin üçüncü kuşak temsilcisi Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, “2023 yılı hedeflerimiz arasında yurt dışında büyük bir açılım yapmak var. İspanya, Portekiz, Kolombiya, Peru, Ekvator pazarlarına giriş yapıyoruz. Miami'de yeni Kuzey Amerika Yönetim tesislerimizi de açmaya hazırlanıyoruz. Özellikle ABD gibi bir ülkede önemli bir Türk markası olarak bayrağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. Yeni pazar girişimlerimizden sonra gözümüz Asya'da önümüzdeki dönemlerde Güney Kore'de ülkemizi temsil etmek için yatırımlarımızı yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Üç kuşak büyüyen bir markanın kalitesi tesadüf olamaz”

“Üç kuşaktır büyüyerek devam eden bir markanın kalitesi ve başarısı tesadüf değildir” diyen Tuna, “Böylesine büyük bir markanın üçüncü kuşak temsilcisi olarak sadece Türkiye, Amerika'da değil tüm dünyada adımızı duyurmak istiyorum. Koç Lisesi'ni bitirdikten sonra University Of Southern California'da İşletme ve Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum. Farmasi'nin yurt dışı ayağını en iyi yerlere taşımak için 2012 yılında şirketteki görevime başladım. Göreve geldiğim günden beri birçok ülkede bayrağımızı dalgalandırmak için yatırımlara imza attım. Kalite ve başarının asla tesadüf olmadığını biliyor ve üzerimdeki bu sorumluluğun bilinciyle markamızı ileriye taşımak için her gün daha fazla çalışıyorum. İstanbul'da 100 bin metrekarelik tesisimizde yıllık 500 milyon üretim kapasitesine sahibiz. Üretimlerimizde önceliğimiz insan sağlığı, çevre dostu ürünler ve tabii ki son teknolojiye ayak uydurmak var. Güvenilirliğimizi artırmak için laboratuvarlarımızda üretilen ürünlerimiz için bağımsız uluslararası kurumlardan sertifikalar alıyoruz. Uzman kadromuz ve son teknoloji dijital makinelerimizle müşterilerimize her zaman daha iyiyi sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

