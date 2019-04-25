En çok tekstil ihracatını Almanya'ya yaptık

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Avrupa'ya yapılan tekstil ihracat istatistiklerini inceledi. Ajans Press'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Avrupa ülkeleri arasında en çok tekstil ihracatının Almanya'ya yaptığı görüldü. Böylelikle bu rakamın 779,48 milyon euro olduğu görüldü. Almanya'dan sonra ikinci sıraya yerleşen Avrupa ülkesi ise 715,51 euro ile İtalya olurken, 481,00 euro ile Birleşik Krallık, 305,66 milyon euro ile Hollanda, 298,79 milyon euro ile ise İspanya'nın olduğu görüldü. Veriler 2019 yılını kapsarken, en çok tekstil ithalatı yaptığımız ülkenin de 389,76 milyon euro ile İtalya olduğu kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde ihracat ile ilgili 135 bin 636 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın ithalatta 38 bin 873 olduğu kaydedildi.