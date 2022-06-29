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EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

EREN-Abluka 2 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran tarihinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan J-İHA ve J-SİHA destekli Eren Abluk-2 Operasyonu'nda 4 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Düzenlenen operasyonda 1 adet M16 silah, 2 Kaleşnikof silah ve 9 adet bu silahlara ait şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet uyku tulumu, 1 adet sırt çantası, 3 adet panço, 3 adet termal kıyafet (üzerlerinde) ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ali Nargüner
 

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