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'Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı
'Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 840 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik" operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 840 personel, 56 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde; 1 adet EYP düzeneği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 3 adet tüp, 145 kilogram toz esrar ve 45 kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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