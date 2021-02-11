Erenköy Destanı Surlariçi Şehir Müzesi'nde yaşayacak

1964'te, büyük bir kısmı Türkiye'de olmak üzere, yurt dışında okuyan üniversite öğrenicisi Kıbrıslı Türk gençlerinin vatan savunması için Erenköy'de toplanarak giriştiği mücadele bağımsızlığa giden yolda yaşanan en önemli olaylardan biriydi. O dönem, Kıbrıs'ı Türkiye'ye bağlayan tek bölge olan Erenköy'ün savunulması, Kıbrıslı Türklerin adada tutunabilmesi için hayati bir anlam taşıyordu. Bu nedenle, başta Türkiye olmak üzere Kıbrıs dışında üniversite eğitimlerini sürdüren fedakar birçok Kıbrıslı Türk genci, eğitimlerine ara vererek, Erenköy mücadelesine katılmış ve bölgede tüm imkansızlıklara karşı Yunanistan destekli Rum askerlerine karşı destansı bir mücadele vermişlerdi.

Çok yönlü Erenköy koleksiyonu

Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi'nde önemli bir yeri olan Erenköy Mücadelesi Surlariçi Şehir Müzesi'nde birçok materyal kullanılarak yaşatılacak. Sergilenecek olan materyaller arasında Erenköy Mücadelesi sırasında mücahitlerin kullandıkları giysi, silah, taşıt gibi malzemelerin yanında döneme ait önemli tarihsel belgeler de sergilenecek. Mücahitlerin adaya çıkmalarını sağlayan hücumbotlar, balıkçı tekneleri ve sandalların maketleri de sergilenecek. Ayrıca mücahitlerin Erenköy bölgesinde verdikleri mücadele, ödüllü ressamlar tarafından çeşitli yönleriyle ve farklı tekniklerle çizilen tablolarla resmedilecek. Ayrıca Erenköy mücadelesine katılmış bazı önemli isimlerin silikon heykelleri ve bronz büstleri de Surlariçi Şehir Müzesi'nde yer alacak.

“Bizim için son derece önemlidir”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için başlattıkları saldırılara karşı Kıbrıslı Türkler birçok yerde ellerindeki sınırlı malzeme ile bir varoluş mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, “Bu varoluş mücadelesi içerisinde Kıbrıslı Türklerin, o dönem Türkiye Cumhuriyeti ile tek bağlantı noktası olan Erenköy bölgesinde verilen mücadelenin ise ayrı bir önem taşıyor” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Yakın Doğu ailesi olarak Kıbrıs Türk toplumunun bu topraklarda verdikleri zorlu varoluş mücadelesinin önemli mihenk taşlarından birisi olan Erenköy'de verilen destansı mücadelenin geleceğe aktarılması bizim için son derece önemlidir. Geçmişimizi özellikle de yakın geçmişimizi gerek Surlariçi Şehir Müzesi'nde ve yakın bir dönemde açılacak Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesinde sergileyerek, Kıbrıs Türk gençliğinin geçmişlerini bilerek, geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmalarına katkı sunmayı arzuluyoruz” ifadesini kullandı.