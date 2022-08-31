Erol Bulut: 'Galatasaray maçında hedefimiz puan ya da puanlar'

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktör Erol Bulut, 5-2'lik Antalyaspor maçı, transfer süreci, takımın ilk 4 hafta performansı ve Galatasaray maçı ile ilgili değerlendirme yaptı.

"Antalyaspor'a karşı iyi mücadele ederek 3 puanı aldık"

Ligin 4. haftasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri karşılaşma ile ilgili konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Geçen hafta Antalyaspor maçına gayet iyi başladık. Maçta golü de erken bulduk ama golden sonra nedense biraz geri çekildik. Sonrasında da maalesef rakibe uzak oynamaya başladık ve tempomuz yeterince iyi değildi. Bu nedenle rakip 2-1 öne geçti. Biz de ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başladık. Sistemde de değişiklik yaparak takımdan istediğimiz performansı aldık. Oyuna giren arkadaşlar da gerçekten iyi katkı sağladı. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve maçı 5-2 kazandık. Bizim adımıza güzel bir gün oldu. İyi mücadele ederek 3 puan aldık" dedi.

"Lige iyi başladık ama ayaklarımız yerden kesilmeyecek"

Takımın ilk 4 haftalık performansı ile ilgili de konuşan Erol Bulut, "Ligin başlangıcından bu yana iyi bir gidişat yakaladığımızı düşünüyorum. Bu iyi gidişatın sinyallerini hazırlık maçlarında alıyorduk. Takım da bu iyi sinyalleri bize gösteriyordu. Takımda ufak tefek eksiklikler var ama 4 maçta 10 puan almak çok önemli Bu başlangıç iyi ama ayaklarımız yerden kesilmeyecek. Lig çok uzun bir maraton ve gerçekçi olmak lazım. Takımdaki eksiklikleri gün geçtikçe gidererek daha iyi olmaya çalışacağız. Tempomuzu arttırıp daha az hata yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçında hedefimiz puan ya da puanlar"

Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları zorlu maçla ilgili de konuşan ve puan ya da puanları hedeflediklerini söyleyen Bulut, "Büyük takımlarla olan maçlar tabi her zaman zor ve heyecanlı oluyor. Atmosferi mükemmel bir ortamda oynanıyor. Önümüzdeki maçta da 40-50 bin taraftarın önünde oynayacağız. Bu futbol adına güzel. Çünkü futbol taraftarla güzel bir oyun oluyor. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde olduğu için baskılı oynayacaktır. Galatasaray ligde 2 gol atmasına rağmen 7 puanda. Onlar da maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bizim tek amacımız deplasmanda istediğimiz puan ya da puanları alıp evimize dönmek" şeklinde konuştu.

"Bir kaç oyuncu daha aramıza katmak istiyoruz"

Transfer döneminde son haftaya girdiklerini Erol Bulut, 3-4 futbolcu ile daha görüştüklerini ve bunlardan bir kaçını kadroya katmak istediklerini de aktararak, "Transfer konusunda geçtiğimiz günlerde Boli ile bir görüşmemiz vardı. Bu transfer için Sagal takası konuşuluyordu. Bu görüşmeler zaten Sagal'ın bilgisi dahilinde yapıldı. Sonuçta olmadı ve daha önceki konuşmamda net bir şekilde dile getirdim. Sagal ile ilgili transfer konusu kapandı. Diğer yandan görüştüğümüz futbolcular var. Onlardan hangisi önümüzdeki günlerde aramıza katılacak bunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan antrenmanda takımlarını yalnız bırakmayan Kırmızı-siyahlı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete tezahüratlarla destek verdi.

Said Vakkas Yağcı