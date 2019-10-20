Erzurumlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik 34. Hudut Tugayı Karagöztepe Üs Bölgesi'nde görevli Erzurum Altıntepe Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er Sezai Ekşioğlu (20), bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının makineli tüfekle yaptıkları taciz ateşi sonucu yaralandı. Ekşioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde oturan aileye acı haber yetkililer tarafından verilirken şehit Ekşioğlu'nun baba evine Türk bayrağı asıldı. Baba Mustafa Ekşioğlu ise gözyaşları içinde belediye tarafından kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Altıntepe Mahallesi Mezarlığı'nda defnedilecek.

Sefa Tetik

