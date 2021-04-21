Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emrah'ın ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.
5. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Obertan'ın sert şutu yandan dışarı çıktı.
6. dakikada sağ çaprazdan Hafez'in ortasına iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.
17. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topla ceza sahası girişinde buluşan Ahmed'in aşırtma şutu az farkla üstten dışarı çıktı.
22. dakikada sol tarafta hareketlenen Adem ayağının dışıyla ceza sahası içerisindeki Kubilay'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay'ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
28. dakikada sağ taraftan Emrah'ın ortasında Gomes'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
33. dakikada orta sahada kazandığı topla ilerleyen Obertan ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
40. dakikada sol çaprazdan Emrah'ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Gomes'in kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda faul gerekçesiyle golü iptal etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol taraftan Fofana içeri ortaladı Kubilay'dan önce savunma son anda uzaklaştırdı.
70.dakikada sağ taraftan çizgiye inen Emrah'ın ön direğe ortasında Oltan'ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
83. dakikada Rashani'nin gelişi güzel vuruşu sonrası sağ çaprazda topla buluşan Emrah'ın plase vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+2.dakikada Rashani'nin ceza sahası çizgisi üzerinde düşürülmesi sonucu hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal edip pozisyonun dışarıda olduğunu hükmetti.
90+6. dakikada ceza sahasının hemen dışında Buğra'nın pasıyla topla buluşan Obertan'ın plase vuruşu filelerle buluştu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal (Buğra dk. 78), Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet (Rashani dk. 60), Gomes (Oltan dk. 68)
Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih (Bülent dk. 77), Hafez, Zeki (Mallan dk. 69), Ahmed, Umut (Mustafa dk. 62), Adem, Fofana, Kubilay (Jetmir dk. 78)
Yedekler: Abdulsamed, Acquah, Malle, Olcay, Wallece, Erkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Obertan (dk. 90+6) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Gomes (BB Erzurumspor), Hafez (Yeni Malatyaspor)
Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz