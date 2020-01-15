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Esad rejimi İdlib'te pazar yerine saldırdı: 8 yaralı

Esad rejimi İdlib'te pazar yerine saldırdı: 8 yaralı
Esad rejimi İdlib'te pazar yerine saldırdı: 8 yaralı

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları İdlib’teki Eriha ilçesinde bir pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 8 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi, İdlib'te Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle sağlanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in farklı bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi. Eriha ilçesinde bir Pazar yerine düzenlenen hava saldırısında en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rejim güçlerinin ayrıca, Kafr Nabl, Kafr Roma, Maarzita, Maaret el Numan ve el-Bara bölgelerindeki sivil yerleşimleri hedef alındığı saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırılar nedeniyle büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

İdlib'te 3 gün önce Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes sağlanmıştı.

Hamad Alnajjar-Muhammed Rabah
 

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