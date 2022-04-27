Esenyurt'ta çöp toplayan belediye görevlisinin dansı ilgi topladı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Temizlik görevlisi, çöp toplama kamyonu ile çalıştığı sırada arkasına bir araç geldi. Ses sistemi bulunan araçta çalınan Ankara havasını duyan belediye işçisi müziğin ritmine ayak uydurarak dans etmeye başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu olaya çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Araçtan inen bir vatandaş ise belediye işçisine para taktı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan, hem de sokaktaki çöpleri toplayan işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat





