Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi taksiye binerek eve gitmek istedi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle aracına binen yolcuyu o güzergaha götürmek istemedi. Bunun üzerine ön koltuğa oturan yolcu ile taksi sürücü arasında tartışma başladı. Müşteri seçmekle suçlayıp “çakallık yapıyor” diyen yolcunun tepkisi üzerine taksici ise, “Öldürsen de çalışmıyorum” dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen yolcu, tepkisi gösterdi. Yaşananlar ise şoförle tartışan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat



İLGİLİ HABER Seyir halinde at yarışı izleyen taksici pes dedirtti

İLGİLİ HABER Yolcu seçen taksiciden ilginç sözler!