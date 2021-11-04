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Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada
Esenyurt'ta taksici-müşteri kavgası kamerada

Esenyurt’ta trafiğin yoğun olduğu güzergaha girmek istemeyen taksi sürücüsü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcuyu yoğun trafik nedeniyle gitmek istediği yere götürmeyen taksici "Öldürsen de çalışmıyorum” derken, o anları görüntüleyen yolcu ise araçtan indikten sonra tepkisi gösterdi.

Esenyurt’ta taksici-müşteri kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi taksiye binerek eve gitmek istedi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle aracına binen yolcuyu o güzergaha götürmek istemedi. Bunun üzerine ön koltuğa oturan yolcu ile taksi sürücü arasında tartışma başladı. Müşteri seçmekle suçlayıp “çakallık yapıyor” diyen yolcunun tepkisi üzerine taksici ise, “Öldürsen de çalışmıyorum” dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen yolcu, tepkisi gösterdi. Yaşananlar ise şoförle tartışan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat
 

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