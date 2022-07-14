Eşini silahla yaralayıp kendini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Aydın Mahallesi 4286. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Y.D. ile karısı S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Y.D., silahını alarak S.D.'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermi S.D.'nin ensesini sıyırırken, Y.D. aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan S.D.'nin tedavisi devam ederken, Y.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri

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