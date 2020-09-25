Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı

Olay, Evciler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirerek uyuşturucu madde imal ettiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda ev ve bahçede 62 kök Hint keneviri 17,65 gram kurutulmuş esrar, 3 adet sarılı vaziyette içime hazır esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 1 kişi ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlaması ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hayati Kanat