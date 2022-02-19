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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 901’inci gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 901. gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 901'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed için 901 gündür evlat nöbetinde olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Nadire Çakan, oğlunun HDP ve PKK'lılar tarafından zorla dağa kaçırıldığını ifade ederek evladını HDP'den istediğini söyledi.

Kürtçe, 'teslim ol' çağrısı yaptı

Oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu belirten anne Çakan, oğlunun bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini vurgulayarak, evladı gelinceye kadar da nöbette olacağını ifade etti.

Sedat Irmak
 

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