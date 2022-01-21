Evlat nöbetindeki anne: 'Bir çocuğumuz ailesine kavuştu, inşallah o mutluluğu biz de görürüz'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 874. gününde de sürüyor.

Kütahya'dan gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını hatırlattı.

Levent, “HDP ve PKK denilen lanet, insanlıktan nasibini almamışlar, bizim çocuklarımızı mağaralarda neden tutuyorlar. Biz, kar, kışta eziyet ve acı çekiyoruz. Yavrularımızın ne suçu vardı da götürdüler. İnsan ve çocuk hakları diyorlar, nerede. Bizim çocuklarımızı bıraksınlar" dedi.

Yeni bir çocuğun ailesine kavuştuğunu ve çok mutlu olduklarını belirten Levent, "İnşallah bizim çocuklarımız da gelir, o mutluluğu biz de görürüz. Bizim çocuklarımızı bırakın, ellerinizi üzerimizden çekin. Eğer beni duyuyor ve görüyorsan kaç gel. Sadece sana demiyorum, arkadaşlarınızla kaçıp gelin. Sizin elleriniz kalem tutuyordu, silah verdiler. Onları toprağa gömün. Gelin yavrum, çok özledim seni Fadimem. Biz, evlatlarımızı çok özledik bırakın" çağrısında bulundu.

Murat Başal

