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Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti tüm kararlılığıyla devam ediyor. Acılı anne Sarya Tokay, HDP'ye ateş püskürerek, "Kürdün canını ciğerini yakan HDP’dir” dedi.

Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

10 yıl önce evladının kandırılıp dağa gönderildiğini aktaran Sarya Tokay, evladını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini ve Mecliste Kürt'ü temsil ettiklerini söyleyen HDP'nin asıl Kürtlerin canını ve ciğerini yakan kişiler olduğunu söyledi. Anne Tokay, “10 yıldır HDP oğlumu kandırıp dağa götürdü, 10 yıldır evladımın peşini bırakmamışım. İnşallah biz anneler kazanacağız, zafer bu annelerin ve çadırın zaferi olacak. Hani HDP Mecliste Kürt temsilcisi olduklarını söylüyorlar, yalan atıyorlar. Asıl Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP idi. Asla Kürt temsilcisi olamaz. Allah devletimizden razı olsun, bize güç ve kuvvet veren, sırt çıkan onlardı. 10 yıl geçse de peşlerini bırakmayacağım. Oğlum bak senin arkadaşlarının çoğu gelip teslim oldu, gel sen de teslim ol. Sana çağrım budur. Kaç gündür sevinç içindeyiz. Her gelen evlatlar bize umut oluyor, sen de gel bu sevinci bize yaşat, umudu bize ver” dedi.

Murat Başal
 

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