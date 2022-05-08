Evlat nöbetindeki anneler Anneler Günü'nü buruk geçirdi

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylem, 979'uncu gününe girdi. Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, Anneler Günü'nü buruk bir şekilde kutladı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek evlat nöbetine devam eden Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için kaçırılarak şehit edildiğini belirtti.

Anne Çiftçi, “Acıları hissediyorum, acılar içerisindeyim. Bir evladım mezardadır. HDP-PKK bu evladımı öldürmeseydi bana Anneler Günü için hediye alacaktı. Maalesef o gülüm soldu, diğer gülüm de dağdadır. Dağda taşa, mağaraya mahkum etmişler. Eğer o oğlumu da HDP-PKK götürmeseydi şimdi o bana Anneler Günü'nde ya bir eşarp alırdı ya da bir çorap alırdı. Ya da bir çiçek alırdı. Benim iki gülüm de soldu. Benim Anneler Günüm yoktur” dedi.

“Anneler Günü'nde benim ölüm günüm geliyor”

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemi sürdüren Esmer Koç ise, kızının 15 yaşındayken dağa götürüldüğünü söyledi. Kızının yüzde 40 işitme engelli ve ayağından ameliyatlı olduğunu anlatan Koç, “Daha dikişi açılmadan götürüp örgüte teslim etmişler. 9 senedir evladımın acısını çekiyorum. Evladım benden uzak, ciğerimi kopardılar, evimi yıktılar. Her Anneler Günü benim ölüm günüm geliyor. Ne zaman kızım elime teslim edilirse o zaman Anneler Günüm olacak” diye konuştu.

"Cansız fotoğraflara bakıp ağladık"

Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, kendileri için Anneler Günü olmadığını dile getirdi. Anneler Günü'nün tüm anneler için buruk geçtiğini aktaran Üçdağ, “Cansız fotoğraflara bakıp ağladık. Evlatlarımız yanımızda olursa ancak o gün Anneler Günü olur. Onlar yanımızda olmadığı sürece bizim için Anneler Günü yok” şeklinde konuştu.

Rıdvan Kılıç



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