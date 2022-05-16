Eyfel Kulesi en hareketli günlerini yaşıyor

Fransız mimar Gustave Eiffel tarafından, 1887 ile 1889 yılları arasında Expo 1889 Paris fuarının giriş kapısı olarak inşa edilen ve günümüzde Fransa'nın simgesi haline gelen Eyfel Kulesi, salgın boyunca alınan önlemler nedeniyle sık sık ziyarete kapatıldı. Fransa'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Eyfel Kulesi, Covid-19 salgını ile birlikte 2020 yılında 104 gün boyunca kapalı kaldı. Bir süre sonra kapılarını tekrar açan Eyfel Kulesi, ikinci dalgası ile kapılarını 9 ay boyunca yerli ve yabancı turistlere kapattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık ve restoran sektöründe çalışanlara zorunlu Covid-19 aşısı kuralı getirmesinden 4 gün sonra Eyfel Kulesi kapılarını tekrar ziyarete açtı.

Tüm sınırlandırmalar kalktı

İlk olarak kulenin günlük ziyaretçi sayısı 25 bin yerine 10 bin ile sınırlandırıldı. Ancak korona virüsün tüm dünyada etkisini kaybetmeye başlaması ile birlikte Eyfel Kulesi'nde tüm sınırlandırmalar kalktı. Seyahat sınırlandırmalarının da kalkması ile Paris yeniden dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Fransa'nın simgesi olan Eyfel Kulesi havaların da ısınmasıyla eski günlerine tekrar kavuştu. Günlük yaklaşık 20-25 bin kişiyi ağırlayan kule, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası. Son dönemlerin en hareketli günlerini yaşayan Eyfel Kulesini ziyaret edenler o anları ölümsüzleştiriyor.

“İlk karşılaşmada büyülendik”

Her ülkeden ziyaretçilerin olduğunu belirten ve Türkiye'den Paris'e gelerek Eyfel Kulesi'ni gezen Mehmet Ali Kaşka, “Bayram havası var. Her farklı dilden, her ülkeden insanların ziyaret ettiği yer. Çocukluğumuzdan beri, film sahnelerinde, fotoğraf karelerinde gördüğümüz Eyfel Kulesi ile ilk karşılaştığımızda etkileniyoruz. Çok güzel. Keyifli bir gün geçirdik” dedi.

Refik Fidan

