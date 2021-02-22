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Eyüpsultan Meydanı'nda pitbull dehşeti

Eyüpsultan Meydanı'nda pitbull dehşeti
Eyüpsultan Meydanı'nda pitbull dehşeti

Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull cinsi köpek, sokaktaki bir kediye saldırdı. Yaralı kedi köpeğin elinden kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull dehşeti - Tıkla İzle

Eyüpsultan Meydanı'nda dün akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Yaralı kedi olay yerindeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Vatandaşlar pitbull cinsi köpeği gezdiren çocuklara tepki gösterdi.

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere köpeğin kediye saldırı anı yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların tepkisi üzerine bir çocuğun kediyi kurtarmak için pitbull cinsi köpeğe asıldığı, olay yerindeki bir esnafın ise süpürge ile köpeği kediden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Caner Sönmez
 

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