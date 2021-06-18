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Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar su altında kaldı. Göle dönen sokakta bazı işlerini su basarken, bir vatandaş rögarı açmaya çalışarak sokaktaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Eyüpsultan'da sokaklar göle döndü: Bazı iş yerlerini su bastı - Tıkla İzle

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Buradaki bir kaç iş yerini de su bastı. Esnaf dükkanına giren suyu süpürge boşaltmak için çaba sarf etti. Bir kişi de sokaktaki rögarı açmaya çalışarak suyu tahliye etmek istedi.

Doğan Can Cesur
 

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