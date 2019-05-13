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F-35'in düşme nedeni: üretim hatası

F-35'in düşme nedeni: üretim hatası
F-35'in düşme nedeni: üretim hatası

ABD’de 2018 yılının Eylül ayında düşen F-35’in düşüş nedeninin hatalı bir yakıt tüpünün kazaya neden olduğu açıklandı.

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında düşen F-35'in düşüş nedeni belli oldu. ABD Kongresine bağlı Devlet Hesap Verme Ofisince yayınlanan raporda, hatalı bir yakıt tüpünün kazaya neden olduğu kaydedildi.

Raporda, “İmalat hatası, uçuş esnasında motora bağlı bir yakıt tüpünün parçalanmasına ve motorun güç kaynağının kesilmesine neden oldu” ifadelerine yer verildi. F-35 savaş uçakları, Lockheed Martin tarafından üretiliyor. Eylül ayında, ABD Ordusuna ait bir F-35B Güney Karolina'daki Deniz Piyadesi Birliği yakınlarında düşmüş, pilot kazadan kurtulmayı başarmıştı.  

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