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Fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan zehirlendi

Fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan zehirlendi
Fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da, bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenerek zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikada çıkan yangında 3 işçi dumandan zehirlendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan özel bir fabrikada yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangında pamuk balyaları alev alarak yanmaya başladı. Bu esnada fabrika görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da alevlere müdahale etti.

Pamuk balyalarında çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikaya ait itfaiye ekipleri yaparken daha sonradan olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda fabrika işçilerinden Sercan Ç., Mustafa Ö., ve Abuzer Ö., dumandan zehirlendi.

İşçilere ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapıldı. Dumandan zehirlenen 3 işçi daha sonra kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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