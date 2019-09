Facebook İstasyon Merkezi İstanbul'da açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook ve Habitat Derneği'nin işbirliği ile hayata geçirilen Facebook İstasyon Merkezi açıldı. Facebook İstasyon Merkezi'nin açılışına; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Facebook Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Direktörü Ari Keşişoğlu, Facebook Kamu Politikaları EMEA Direktörü Ebele Okobi ile Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ile çok sayıda davetli katıldı.

Facebook'un Türkiye'deki en önemli yatırımı olan ‘Facebook İstasyon' projesinin hedefi; Türkiye'deki farklı toplulukların, dijital dünyada büyümeleri için gereksinim duydukları kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini, mobil olmalarını, etkinlik düzenlemelerini sağlayacak desteği sunmak ve bu topluluklar arasında köprü kurabilmek olarak açıklandı. Facebook İstasyon Merkezi, aynı zamanda Türkiye'deki işletmelerin küresel pazarlara açılmasına destek olmayı hedefliyor.

Facebook İstasyon Merkezi'nin açılışına katılan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada dijital dünyada ki gelişmeler ile ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

“Sosyal medyayı iş üretmek için kullanmalıyız”

Türkiye nüfusunun yüzde 93'ünün mobil cihaz kullandığını bunların yüzde 63'ünün de sosyal medya kullanıcısı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Dünyada, sosyal medyayı, en çok kullanan ülkeler arasındayız. Dijital dünyadaki her gelişmeyi biliyoruz, takip ediyoruz. Ama tüm bu teknolojileri, iş üretmek, işimizi geliştirmek için değil, çoğunlukla laf üretmek için kullanıyoruz. İşte bunu tersine çevirmek, girişimcileri ve KOBİ'leri, dijital ortama, iş yapmak üzere taşımak istiyoruz. Sosyal medyayı iş üretmek için kullanmalıyız. Çünkü dünya buraya gidiyor. Artık herkes işini, ticaretini, sosyal hayatını, sanal ortama kaydırıyor. Bakın şu an dünya nüfusu yaklaşık 7,7 milyar, mobil cihaz kullanıcısı 5,1 milyar kişi, internet kullanıcısı 4,4 milyar kişi, sosyal medya kullanıcısı 3,5 milyar kişi var ve tüm bu rakamlar, dünya nüfus artışından çok daha hızlı şekilde, her sene büyümeye devam ediyor. Avrupa ve Amerika'da, nüfusun yüzde 95'inin, internete erişimi bulunuyor. Ortalama günde 6 saatleri, internette geçiriyor. Bizim bu değişimi kaçırmadan, adapte olmamız lazım. Böylece bütün dünyaya, tek bir tuşla ulaşırız” dedi.

“Facebook İstasyon, bilgiye ve müşteriye ulaşmak için fırsatlar sunuyor”

TOBB olarak; özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini de belirten Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarıyla, bu kapsamda projeler üretiyoruz. Örneğin, Turkcell ile birlikte, geleceği yazan kadınlar projesini gerçekleştirdik. Bu projeyle bin 800 kadın kodlama öğrendi. Coca-cola ile birlikte 30 ilde 9 bin kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Vodafone ile KOBİ'lerimizin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Facebook ile She Means Business Projesi'ni gerçekleştirdik. 20 ilde 5 bin kadına, dijital pazarlama eğitimi verdik. Sosyal medya platformlarından satış yapmanın yollarını öğrettik. Yine Facebook'la bu merkezde işbirliğine gittik. Facebook, 2,4 milyarı aşan kullanıcı sayısıyla, dünyanın en büyük sosyal platformu. 2019'da kullanıcı sayısı 200 milyon kişi arttı. Yani sadece 1 senede, 2,5 Türkiye'yi daha bünyesine kattı. Halen dünya çapında, 80 milyon KOBİ'nin sayfası, burada bulunuyor. Biz de TOBB olarak, girişimcilerimizin bu dev platformu daha iyi kullanmalarını istedik. Burada yeni nesil girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her şey var” şeklinde konuştu.

“Türk işletmelerin küresel pazara açılmaları kolaylaşıyor”

Hisarcıklıoğlu, Facebook İstasyon Merkezi'nin, bilgiye ve müşteriye ulaşmak, network kurmak için müthiş fırsatlar sunduğunun altını çizerek, “Burası ayrıca, işletmelerimizin küresel pazara ulaşmalarının da önünü açacak. Dijital ortamla ilgili atölye çalışmalarına, ev sahipliği yapacak. Başta girişimcilerimiz ve dileyen herkes, siber güvenlikten, sosyal medya kullanımına ve blockchain'e kadar birçok konuda, burada eğitim alacak. Facebook'un geliştirdiği araçlar hakkında bilgi edinerek, işlerini geliştirecek aynı zamanda, iş arayanlara da destek vererek, istihdama katkı sağlayacak. Facebook'taki iş fırsatları, gençlerimizin iş bulmasına yardımcı olacak. Facebook istasyon, sadece İstanbul'a hizmet etmeyecek. Gaziantep, Denizli, Samsun, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara ve Kayseri'de, odalarımızın ev sahipliğinde, uydu merkezleri açılacak. Kendi alanında Türkiye'nin en büyük teşkilatı olan TOBB Genç Girişimci Kurullarıyla, İstasyonun etkisi, tüm Anadolu'ya yayılacak. Onların sayesinde Facebook İstasyonla, 1 yıl içinde, 35 binden fazla insana ve firmaya ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm aktiviteler ücretsiz”

Facebook İstasyon hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, “Facebook İstasyon Merkezi'nin programları herkese açık ve en önemlisi de, buradaki tüm aktiviteler ücretsiz. Eğitim oturumları ve etkinlikler, Facebook ve ortakları tarafından düzenlenecek. Ayrıca kendi etkinliklerini düzenlemek isteyen insanlara ve kurumlara da açık olacak” ifadelerini kullandı.

Murat Ergin - Uğur Çetin