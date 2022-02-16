Falyalı cinayeti şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, 8 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde evine giderken şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Söz konusu cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3'ü 9 Şubat'ta, diğer 3'ü de 12 Şubat günü olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cengiz Şener ile Mehmet Faysal Söylemez, ek gözaltı süresi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Zanlılar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Selim Bayraktar - Furkan Duman