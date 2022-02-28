Fenerbahçe son dakika golüyle 3 puana uzandı

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6. dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Zajc, bekletmeden uzak köşeye plase bir şut gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un bakışları arasında top filelere gitti. 0-1

15. dakikada Fall'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric göğsüyle düzeltip sert vurdu. Savunmaya da çarpan topu son anda kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada atılan Kasımpaşa ceza sahasına atılan uzun pasta Spajic topu kontrol etmek istedi ancak kayarak topun kontrolünü kaybedince Berisha meşin yuvarlağa hakim oldu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada Zajc'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Rossi, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta çıktı.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Mortadha'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Hajradinovic kafayı vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.

36. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fall'ın vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Meşin yuvarlak Mortadha'nın önünde kalırken bu oyuncunun çaprazdan şutunda direkten dönen top oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Morthada'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Umut Bozok voleyle vuruşunu yaptı ancak kaleci Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

45' İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Mabil, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

82. dakikada sol kanatta topla buluşan Szalai'nin yerden yaptığı ortada altı pas içindeki Serdar Dursun kayarak vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Morthada kafayla uzaklaştırmak istedi ancak top Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Crespo'nun ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Valencia'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken topu Szalai sol çaprazdan tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-2

90+8. dakikada Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılan Mabil, ardından itiraz ettiği için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyunun dışında kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic (Donk dk. 90+4 ?), Tarkan, Eren, Doğucan, Fall (Mabil dk. 60), Hajradinovic, Eysseric (Travnik dk. 60), Mortadha, Umut (Muleka dk. 60)

Yedekler: Harun, Rayane Aabid, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Yıldırım, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Zajc (Valencia dk. 90 ?), İrfan Can (Pelkas dk. 81 ?), Rossi, Arda (Mert Hakan dk. 66), Berisha (Serdar Dursun dk. 66)

Yedekler: Berke, Sosa, Ozan, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Zajc (dk. 6), Szalai (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Muleka (dk. 67) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Mabil (dk. 90+8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eysseric, Eren Elmalı, Spajic, Donk (Kasımpaşa), Serdar Dursun, Rossi (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Samet Yalçın