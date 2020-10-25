Fenerbahçe Trabzonspor Canlı İzle | FB TS ilk 11'ler | FB TS saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 6. haftası dev maça sahne oluyor. Ligde topladığı 11 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 5 puanla 17. sırada bulunan Trabzonspor'u ağırlıyor. Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe Trabzonspor nasıl canlı izlenir?





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Altay Bayındır: “Kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçe'nin başarısı”

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, gelecek için planlar yapmadığını ifade ederken, kafasında kurduğu tek şeyin Fenerbahçe'nin başarısı olduğunu belirtti. Altay ayrıca her oyuncunun kendi mevkisinde oynadığında kalecilerin daha rahat olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Sezon öncesi çalışmaları kadar saha dışında da çalışmanın önemini vurgulayan Bayındır, “Ben de üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Elimizden geldiğince çalışmaları sürdüreceğiz. Çıkabileceğimiz en üst noktalara çıkacağız. Ben genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açığım. Bilgi öğrenmek önemli bir şey” dedi.

“Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi”

Geçtiğimiz sezonda yaşanan durumlar hakkında konuşan Altay Bayındır, “Geçen seneki takımımızda beklenmedik sakatlıklar oldu. Bu tür problemler taşıdık. Mevkisinde oynamayan oyuncular stoperde oynadı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Orta saha oyuncusu stoper oynarsa konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Bu sene iyi bir takımız ve inşallah sezon sonunda hedeflediğimiz hedefe ulaşırız. Takım özelinde geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik. Bizim üzerimize düşen daha fazla çalışmak. Ben iyi çalışıyorum ve daha iyi çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bu sürdürebilir hedefi gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan insanın kendisini bilmesi”

Saha dışından gelen eleştiriler ile ilgili konuşan Bayındır, “Öncelikli olarak iş insanın kendisinde bitiyor. Ben eleştirilere her zaman açık bir insanım yaptığımız iş durumunda. Fazla eleştirileri dikkate almadan hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp sahaya odaklanıp nasıl gelişebilirime odaklanmış haldeyim ben. İyi geçen bir maçtan sonrada eleştirenler olur. Önemli olan bunları çok fazla düşünmeden devam etmek. Önemli olan insanın kendisini bilmesi” şeklinde konuştu.

“Hedefim her zaman oynamak”

Altay Bayındır, “Benim yer aldığım her kulüpte hedefim her zaman oynamaktır. Ümit Milli Takım'da da, A Milli Takım'nda da gelirse davet orada da oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu” diye konuştu.

“Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum”

Takip ettiği kaleciler hakkında açıklamalarda bulunan Bayındır, “Boş zamanlarımda maç izliyorum ama pek bir isim veremem kaleci konusunda. Büyük kulüplerde oynayan oyuncularda herkes hata yapabiliyor iyi kurtartış da yapabiliyor. Önemli olan yaptığı iyi şeyleri alıp kurgulamak. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok. Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum” dedi.

“Her hafta oynanan maçlar önemli”

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ve Trabzonspor ile oynanacak olan maç için görüş belirten genç kaleci, “Uğurcan ile olan şeyleri bazen ben de görüyorum sosyal medyada. Bunlar çok güzel şeyler ülke futbolu için. Bu maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Geçen hafta Göztepe ile oynadık, bu hafta Trabzonspor ile oynayacağız. Her hafta oynanan maçlar önemli” diye konuştu.

“Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci daha rahat oluyor”

Geçen sezonda yaşanan sakatlık sıkıntılarına değinen Bayındır, “Biz çok fazla ilk yarı açısından oyuncularımız iyiyken sıkıntı yaşamıyorduk ve sezona da iyi başlamıştık. Çıkan sakatlık durumları bizi sıkıntıya soktu. Bu sene yeni bir takım oldu. Yeni transferlerle birlikteliği sağlıyoruz. Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için daha rahat oluyor. Maçlar da daha iyi bir şekilde geçiyor” dedi.

“Erol hocanın etkisi çok fazla oldu”

Teknik Direktör Erol Bulut'un takıma kattıkları hakkında konuşan Bayındır, “Erol hocanın etkisi fazla birliktelik açısından. Bunlar çok önemli şeyler. Bir takımın başarısı için öncelikli olan saha içi ve saha dışındaki takımdaşlıktır. Kardeşi için sahada herkesin mücadele etmesi gerekir. İlerleyen haftalarda bu artacaktır. Yeni gelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha da arttırıp verimli bir şekilde sezona devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe'nin hedefi her zaman başarıdır”

Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman başarı olduğunu vurgulayan Altay, “Biz de bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz şey için sonuç alırız. Ben antrenmanlardan sonra penaltı çalışıyorum. Onda psikoloji çok önemli. Orada rahat olduğun sürece rakibe de hissettirdiğin sürece o da temkinli geliyor. Göztepe maçında kurtaramadım penaltıyı ama o da iyi bir vuruştu. İlerleyen haftalarda da kurtartışlarıma devam edeceğim” dedi.

“Kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçe'nin başarısı”

Gelecek için plan yapmadığını belirten Bayındır, “Ben genelde kısa vadede plan yapan bir insanım. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Hedefim camianın başarısı. Her gece kafamda kurduğum tek şey Fenerbahçe'mizim başarısı. İnşallah mücadele ettiğimiz şeyi sezon sonunda da yaşarız” şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşan Uğurcan, geçtiğimiz sezondan birçok oyuncunun gittiğini ve yeni bir takım olduklarını belirterek, "Pandemi dönemi yüzünden de hazırlık kampımız kısa sürdü. Bu da takımı etkiledi. Takımın adaptasyon ve uyumu zor işler. Birçok oyuncunuzu kaybettikten sonra gerçekten bu işler çok zor. Buraya alınan oyuncular da gerçekten iyi ve karakterli oyuncular. Sezonun daha başı, hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Ekim ayından mayısı konuşmak çok doğru olmaz. Mayısa daha çok var. Kötü başladığımız herkesçe biliniyor. Ben takıma, oyunculara, hocalarımıza ve yönetimimize güveniyorum. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Olmaya da devam edeceğiz. Tabi ki bu süreç sancılı geçiyor. Takım olarak birlikte çalışarak en iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

"Milli Takım'a çağrılmak büyük bir onur"

Milli maçlarda yedek kalmasına ilişkin soru üzerine, milli kadroya çağrılmanın da kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Benim görevim Milli Takım kalesini korumak. Milli Takım gibi büyük bir onura ve mutluluğa ulaşmak da benim için çok önemli. Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocamız veriyor. Bana şans gelirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Oraya çağrılmak da benim için büyük bir onur ve gurur" diye konuştu.

"Önümdeki bloğu hocamız daha iyi görüyor"

Uğurcan Çakır, savunma bloğunun sürekli değişmesinin performansını etkileyip etkilemediği sorusuna, "Hocamız 112 dakika gol yememişti. En uzun süreli gol yememe rekoru ona ait. Tabi en iyi kararı hocamız veriyor. Önümde oynayan oyuncuları en iyi o görüyor ve ona göre karar veriyor. İletişim anlamında, ne yapacağını bilme anlamında biraz etken oluyor. Öndeki bloğun önemi tabi ki çok büyük. Ne kadar birlikte oynarsanız uyumunuz o kadar iyi olur ama kim daha formdaysa hoca ona vermeye çalışıyor formayı" cevabını verdi.

"Takım performansı doğal olarak bana da yansıyor"

Transfer beklentisinin performansını etkileyip etkilemediği sorulan başarılı eldiven, "Başarı-başarısızlık takım oyunlarında beraber oluyor. Ben eksik yanlarımı ve çalışmam gereken yanlarımı biliyorum. Takım oyunu olduğu için takımın performansı düşünce doğal olarak bana da yansıyor. Eksiklerimi biliyorum. Ona göre çalışıyorum. Takıma elimden gelen yardımı vermeye çalışıyorum. İnşallah takımla beraber iyi çalışıp eski günlerimize döneriz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında gerçek oyunumuzu sahaya yansıtıp çıkışa geçmek istiyoruz"

"Fenerbahçe müsabakası Trabzonspor için yeni bir çıkış maçı olabilir mi?" sorusunu Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli maçlar. Biz bunun farkındayız ve yeni gelen oyunculara da biz bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu maçlar tabi ki zor maçlar biz gerçek oyunumuzu, gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Arkadaşlarımıza da bu maçların büyüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. İnşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız" şeklinde cevapladı.

"Taraftarsız maçlara alışamadık"

Maçların taraftarsız oynanmasını da değerlendiren Uğurcan Çakır, "Bizim Rusya'da deplasmanda oynadığımız maç seyirciliydi. Gerçekten seyirciyi özlemişiz. O gürültü bile sizi motive ediyor. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç, hele ki yerli oyuncular için çok büyük bir güç. Ben çok özledim ve halen alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah bu pandemi süreci geçer ve taraftarlarımız bizimle olur. Gerçekten çok zor taraftarsız oynamak. Alışamadık "şeklinde konuştu.

"Biz saha içine odaklıyız"

Teknik Direktör Eddie Newton'un tartışmaların odağında olmasıyla ilgili olarak ise milli kaleci, "Eddie Newton çok iyi bir insan. Taktiği ve bilgisi olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum. Çoğu zaman beni çağırıyor ve konuşuyoruz. Hoca değişikliğiyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. O yönetimimizin ve başkanımız bileceği bir iş. Biz saha içine odaklıyız. Bu durumu nasıl tersine çevireceğiz ona odaklanıyoruz. Yeni bir takımız ve adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken ve önümüzde çok maçlar var. En kısa sürede Trabzonspor'u özlenen günlerine getireceğiz. Çünkü geçen sezon yaptıklarımız ortada" dedi.

"Taraftarın olmayışı bizi etkiledi"

Geçtiğimiz sezon çok önemli bir performans sergilediklerini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Geçtiğimiz sezon çok ekstra performans ortaya koyan oyuncularımız da vardı. Her maça 1-0 önde başlıyormuş düşüncesiyle çıkıyorduk. Pandemi sonrası Göztepe maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yaptık. Pandemi arası gerçekten çok uzundu. Kendimizi çok iyi hazırlayamadık. En önemli etken taraftarsız olmasıydı. Başakşehir'in zaten çok büyük bir kitlesi yok. Maçların taraftarsız olması bizi çok etkiledi" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz"

Bu sezon için yeni bir takım olduklarını dile getiren Uğurcan Çakır, "Yeni gelen oyuncuların çok karakterli insanlar olduğuna inanıyorum. Ben takım kaptanlarından biri olarak onların uyum süresini kısa zamanda atlatması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız ve yönetimimiz kalitelerine güveniyorlar. Uyum süresini kısa zaman içerisinde atlatırsak ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bu sene de öyle olacak, inşallah olur" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da oynamak benim birinci planım değildi"

Avrupa'da oynamayı çok istediğini ancak Trabzonspor'un da bir beklentisinin bulunduğunu belirten milli kaleci, "Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Başkan ile görüşmeler yapılıyordu. Tabi ki ister istemez kafanız karışıyor ama bu takımda oynamak istiyordum ve bu şansları bana Trabzonspor sağladı. Avrupa'da takımımı ve ülkemi temsil etmek isterim ama benim için birinci plan da değildi. Doğru zamanda doğru kulübe gidebileceğime inanıyorum. Onun için de çalışacağım" dedi.

Cüneyt Çakır 5. kez Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olan Cüneyt Çakır, iki takımın maçını 5. kez yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, hakemlerin tartışıldığı haftalarda önemli bir sınav verecek. Kadıköy'de oynanacak olan müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Süper Lig'de 20 sezondur düdük çalan Cüneyt Çakır, Merkez Hakem Kurulu tarafından zorlu müsabakaya atandı. Çakır, iki takım arasında daha önce oynanan 3 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer iki kez galip gelirken, bir maçı Fenerbahçe kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hakem Cüneyt Çakır, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı yönetmişti. Bordo-mavililer sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 54 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor'un ise 46 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.