İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Basketbol Takımı koçu Zeljko Obradovic’in, istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır. Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen ‘hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve pazartesi günü direkt başkanımızla görüşmeyi talep ettiği' iddiası da tamamen yalandır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.