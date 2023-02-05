Fernando Muslera sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile mücadele eden Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

Trabzonsporlu futbolcu Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde kaleci Fernando Muslera'dan seken topu Marc Bartra kale önünde tamamlamak istedi. Bu pozisyon sonrasında Muslera sakatlık yaşadı.

Maça devam edemeyen deneyimli kaleci, sedye ile soyunma odasına götürüldü. Bu sırada sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'ya tezahüratlarıyla destek oldu.

Fernando Muslera'nın yerine kaleye Okan Kocuk geçti.

Oğuzhan Ort



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