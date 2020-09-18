Ferrari bagajında ceviz satışı

Ankara'da oto galerisi bulunan Abdullah Duman, yeni açtığı kuruyemiş dükkanının önünde, galerisinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyon lira olan Ferrari F430'un bagajında ceviz satışı yaptı. Dükkanı ziyaret eden müşteriler ise kilosu 30 liradan satılan cevizden ziyade lüks otomobile ilgi gösterdi. Yoldan geçen vatandaşların da ilgi gösterdiği lüks otomobilin yanında bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuruyemiş dükkanının işletmecisi İbrahim Kalender, pazarlamada “gerilla taktiği” ismini verdikleri bu reklam türünü kullandıklarını belirterek, “Değişik yerlerde, mekanlarda, değişik fikirlerle müşterinin karşısına çıkabilmek. İster istemez bu da çok güzel tepkilere neden oluyor. Aldığımız tepkiler çok güzel” ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemlerde farklı araç konseptleri ve fikirlerle müşterilerin karşısına çıkmaya hazırlandıklarını dile getiren Kalender, “Markamıza bağlı Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde dükkanlar mevcut. Değişik şehirlerde müşterimizin karşısına farklı konseptlerle çıkacağız” dedi.

Ferrari bagajını ceviz standı yaptıktan sonra satışların arttığını aktaran Kalender, “İnsanlar buradan geçerken arabayı görünce ‘otomobilin bagajında ceviz satılıyor' diyor ve bu da ister istemez satışlarımıza yukarı doğru bir ivme kazandırdı” şeklinde konuştu.

Vatandaşların lüks otomobile binip incelediğini ve fotoğraflar çektirdiğini söyleyen Kalender, “Bizim otomobilimiz açık. Çocuklar istedikleri gibi binip fotoğraf çektirebiliyorlar. Yaş grubu fark etmiyor. Yaşlı veya genç arkadaşlarımız geliyorlar ve konseptimizi görünce fotoğraf çektirmek istiyorlar. Güzel tepkiler veriyorlar” diye konuştu.

Kalender, Ferrari'nin bagajındaki ürünleri günden güne değiştirdiklerini de vurguladı.

Mevlüt Hasgül - Erdinç Türkcan

