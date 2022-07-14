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Fethiye'de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Fethiye'de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Fethiye'de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 6 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karagözler Mahallesi yarım adada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora olarak su almaya başladı. Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi. Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

Murat Yalçın

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