FETÖ'nün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarına operasyon: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Siber Mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları tespit edilen 13 şüpheliye (1 aktif TUSAŞ, 1 aktif ASELSAN, 1 aktif TÜBİTAK, 3 eski TUSAŞ, 1 eski ASELSAN, 1 eski TÜBİTAK, 4 eski ROKETSAN çalışanları ile 1 ihraç SSB çalışanı) yönelik planlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Ali Nargüner

