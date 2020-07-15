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FETÖ'nün sınav hırsızlığı soruşturmasında 60 gözaltı kararı

FETÖ'nün sınav hırsızlığı soruşturmasında 60 gözaltı kararı
FETÖ'nün sınav hırsızlığı soruşturmasında 60 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 35 şüphelinin yakalandığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği ifade edildi.

Abdullah Sarica

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