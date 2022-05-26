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FETÖ/PDY örgütü üyesi Metin Bağdat yakalandı

FETÖ/PDY örgütü üyesi Metin Bağdat yakalandı
FETÖ/PDY örgütü üyesi Metin Bağdat yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü özel ekibi, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan Metin Bağdat’ı yakaladı.

FETÖ/PDY örgütü üyesi Metin Bağdat yakalandı - Tıkla İzle

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan Fetö/PDY silahlı terör örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma yapan özel ekip, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan ve 3 yıldır firari olan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müşavirliği görevinde iken ihraç olan Metin Bağdat isimli şüpheliyi bu sabah saatlerinde başlattığı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Uzun süredir firari olan ve kılık değiştirmesi sonucu tanınmaz hale gelen firarinin izine Çankaya ilçesinde rastlayan özel ekip, uzun çalışmalar sonucunda firarinin saklandığı kayıtsız adresi buldu ve şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonla Metin Bağdat isimli şahıs saklandığı kayıtsız adresten çıkması akabinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Metin Bağdat'ın emniyetteki ifadesi devam ediyor.

Ahmet Furkan Gülap - Hakan Karaduman - Oğuzhan Halil Özbek
 

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