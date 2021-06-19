İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde yarı finalde Estonya'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi ise Belçika-Ukrayna karşılaşmasının galibi olacak. CEV Avrupa Altın Ligi final mücadelesi yarın TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: SC Lange Munte

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Stefan Bernström (İsveç)

Estonya: Viiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek, Maar (L) (Kaibald, Hurt, Aganits)

Türkiye: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Caner (L), Beytullah (L) (Efe, Arda, Ahmet, Kaan)

Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15

Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.