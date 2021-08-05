Filmleri aratmayan kovalamaca: 4 gözaltı

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D100 Karayolu'nda Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) düşen bir otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden şahıslar aracı Körfez ilçesinde durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden otomobildeki sürücü, ekiplerin “Dur ihtarına uymayarak İzmit istikametinde kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından araç takibe alındı. Derince ilçesinde kaçan otomobilin sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Polis ekipleri otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya başladı. Lastiği patlayan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bir vatandaşın aracına daha çarptı. Daha sonra D100 Karayolu'ndan ayrılan şahıs İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi'ne girdi. Şahıslar, otomobili Şirintepe Mahallesi Nazlı Sokak'ta park edip plakasını değiştirerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kaçmaya çalışan 1'i kadın toplam 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendisini yere atan kadın, hamile olduğunu iddia ederek ekiplerden kurtulmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ekiplere zorluk çıkartan katın ambulansa alınarak, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen kadının eşi ise, ekiplere zorluk çıkartması sebebi ile gözaltına alındı. Şahıslar yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri şahısların park edip, üzerindeki plakayı değiştirdiği araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında şahısların, aracın üzerindeki plakayı park ettikten sonra değiştirdikleri belirlendi. Daha sonra bölgede aramalarda bulunan ekipler, sokak üzerindeki ağaçlık alanda şahısların attığı plakalar ve 1 adet tabanca buldu.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, otomobilin İstanbul'da çalındığı belirlendi. Otomobil daha sonra incelenmek üzere otoparka çekildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber - Mustafa Taşören - Fehime Kartal



İLGİLİ HABER İstanbul’da nefes kesen kovalamaca

İLGİLİ HABER İhbar cinayetinin zanlısı, kovalamacada yakalandı

İLGİLİ HABER Nefes kesen kovalamaca sırasında polis otosuna çarpıp kaza yapan şüpheli yakalandı