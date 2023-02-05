Francesco Farioli: 'Takımın ortaya koyduğu ruhtan memnunuz'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşırken, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Aslında maçla ilgili, oyuncularımla ilgili söylenecek çok şey var. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama maalesef bir türlü golü bulamadık. Maçın geneline baktığımızda rakip alanda oynadık. Takımın ortaya koyduğu ruhtan memnunuz. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. İnanarak kötü durumu tersine çevirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İsmail Yasin Akçın - Enes Gümüş

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