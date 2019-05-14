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Fransa hapishanelerinde rekor mahkum sayısı

Fransa hapishanelerinde rekor mahkum sayısı
Fransa hapishanelerinde rekor mahkum sayısı

Fransa Adalet Bakanlığı verilerine göre, 14 Mayıs'ta hapishanelerde 71 bin 828 mahkum bulunduğu açıklandı.

Fransa'da cezaevlerindeki 2011 yılından beri azalmadan artan mahkum sayısında büyük bir artış yaşandığı bildirildi. Fransa Adalet Bakanlığının verilerine göre, 14 Mayıs itibariyle Fransa hapishanelerini 71 bin 828 mahkum bulunuyor. Hapishanedeki mahkumların yanı sıra bakanlığın verilerine göre 12 bin 059 mahkum da elektronik bileklik ile ev hapsinde tutuluyor. 

Fransa'daki hapishane şartlarının insan haklarına aykırı olduğu yönünde eleştiriler birçok kurum raporlarında paylaşılırken, hapishane çalışanlarının da mahkum sayısının kapasiteden çok olması sebebiyle zor şartlarda çalıştığı biliniyor. 

Öte yandan, hapishane yetersizliğinden dolayı hükümetin 2022'ye kadar yeni reformlarla birlikte 7 bin kişilik cezaevi yapmayı hedeflediği öğrenildi.  

Özlem Kaplan

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